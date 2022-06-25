Анкара, , 17:03 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу Греции, задержан в Турции. Об этом 25 июня сообщает газета Star со ссылкой на данные национальной разведывательной организации (MIT) Турции.

Шпион

По версии следствия, гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара шпионил в Турции от имени Национального разведывательного управления Греции.

Отмечается, что подозреваемый, который действовал как коммерсант, собирал информацию о турецких вооруженных силах.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня 2020 г. власти Турции арестовали четырех граждан страны, подозреваемых в шпионаже и сотрудничестве со спецслужбами Франции.