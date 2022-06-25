Москва, , 17:02 — REGNUM В Москве прошла пресс-конференция «В обход запрету. Какие опасности таит в себе VPN?». Ведущие эксперты отрасли обсудили проблематику VPN-сервисов в России: почему растет их популярность, достаточно ли безопасно их использование, а также какие меры нужно принять и уже принимаются для защиты российских граждан в сети.

Социальные сети ИА REGNUM

Одним из главных вопросов пресс-конференции стала причина возросшего в последнее время интереса к VPN-сервисам среди россиян. С января по апрель количество пользователей VPN-сервисов выросло в 53,5 раза.

Как считает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артём Кирьянов («Единая Россия»), проблема состоит в запрете некоторых онлайн-платформ, нарушающих российское законодательство.

«Сегодня действительно такая вот в России эра VPN. Почему? Потому что Meta* запрещенная, Facebook*, Instagram*, (*деятельность запрещена в РФ) — они сегодня работают через VPN. И люди, что называется, хотят вот это смотреть», — отметил эксперт.

При этом VPN-сервисы предоставляют доступ не только к соцсетям, но и к целому набору другой запрещенной информации с которой активно борется Роскомнадзор, — подчеркнул Артем Кирьянов.

«Они блокируются именно за то, что ищутся какие-то запрещенные сайты, причем необязательно это касается социальных сетей, это относится ко многим сайтам с экстремистским контентом, с контентом, связанным с продажей наркотиков, и так далее», — резюмировал эксперт.

Ключевой темой дискуссии стала цена, которую пользователи реально платят за использование VPN-сервисов и возможность выхода на заблокированные на территории РФ ресурсы.

Как считает эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер, за использование подобных приложений всегда приходится платить, и не только деньгами.

«Первое, чем мы можем платить — это просмотром рекламы. Второе — это продажей наших данных в том или ином виде, как в легальном, обезличенном, так и в полулегальном на биржах, когда нашими данными пользуются незаконно», — подчеркнул эксперт.

Только в конце прошлого года в интернет слили данные 45,5 млн пользователей мобильных VPN-сервисов, в том числе данные около 800 тысяч россиян, и это не единственный подобный кейс.

Артем Геллер видит большую проблему в том, как и кому продаются данные пользователей VPN-сервисов. Подобное «информирование» устроено крайне плохо, считает эксперт.

«В основном предоставлением VPN-услуг занимаются маленькие компании. И, конечно, поскольку компании маленькие, мы не знаем, кто ими владеет, кто данными управляет, распоряжается нашими данными. Конечно, мы находимся в таком информационном вакууме и не понимаем, что с ними будет», — акцентирует внимание Артём Геллер.

Он уверен, подавляющее большинство сервисов, особенно бесплатных, продают нашу личную информацию для дальнейшего пользования как коммерческими сервисами, так и мошенниками. Иными словами, все спам-звонки, которые нам приходят, фишинг, потери наших паролей от социальных сетей или даже банковских паролей — все это последствия халатного злоупотребления нашими данными.

Эксперты отметили, что возросшие риски безопасности в сети для граждан связаны также с активной антироссийской информационной политикой, проводимой странами запада в онлайн-пространстве. При этом, как считает Артём Кирьянов, жертвами подобных действий могут стать не только официальные представители российского государства, но и обычные граждане.

«Сегодня Россия находится в состоянии информационной войны, и вот те ресурсы, в том числе и хакерские ресурсы, которые работают против России, они же работают не только против условного Министерства обороны или каких-то государственных организаций», — подчеркнул он. «Вот этот момент противодействия такого в ИТ-сфере он касается и простых людей, которые, казалось бы, никакого отношения к российским властям не имеют. Просто попадают в этот процесс. Поэтому надо очень серьезно заботиться о безопасности, о своей безопасности прежде всего. Соизмерять, а так ли нужен этот VPN?», — призвал эксперт.

Артём Геллер обратил особое внимание на то, что крайне сложно, а порой и вовсе невозможно быть уверенным в безопасности, используемого VPN-сервиса.

«Даже я, профессионал в своей области, не понимаю и быстро не могу разобраться, достаточно ли безопасен этот VPN, которым я хочу воспользоваться, этот сервис. Более того, безопасным, наверное, являться может только тот VPN, который вы сами создали и сами знаете все шаги, по которым он работает, идет этот сервис, и только так. Потому что все остальное — это сплошные загадки», — отметил эксперт.

Кроме того, как подчеркнул Артём Геллер, VPN-сервисы могут сами подвергнуться нападению хакеров, также сама схема работы таких сервисов достаточно громоздкая и приводит к замедлению скорости интернета: «VPN — это всегда медленнее. Если всех пересаживать на VPN, VPN замедляет действие работы сети, потому что еще одна надстройка, которая должна шифровать весь трафик, который проходит. И важно заметить, что VPN хоть и технология хорошая, современная и может тоже развиваться, но она сама не защищена от взлома, потому что те протоколы шифрования, которые используются VPN, они тоже взламываются».

Одним из немаловажных пунктов обсуждения стал вопрос, как решать проблему VPN-сервисов. Как считает Артём Кирьянов, нужно уделить особое внимание прежде всего юридической и финансовой грамотности самого населения.

Кроме того, вопрос анонимайзеров и VPN-сервисов уже находится на контроле у государства.