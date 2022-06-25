Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:03 — REGNUM На Театральной площади в Новокузнецке завтра, 26 июня, пройдёт Международный шахтёрский Сабантуй. Об этом сообщили в спорткомитете города.

Сабантуй © Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru

«В рамках праздника состоятся Всероссийские соревнования по корэш «Батыр Кузбасса». Борцы из 15 регионов страны сразятся за победу», — уточнили в комитете.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новокузнецк из Татарии привезли 1200-литровый казан.

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