Калининград, 25 июня, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Калининградской области вновь объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом 25 июня сообщает Общественная служба новостей.

Жара

Так, в регионе ожидается аномально жаркая для такого времени года погода.

Действовать желтый (потенциально опасный) уровень опасности будет с 10:00 до 20:00 часов воскресенья, 26 июня.

Аналогичные меры в связи с аномальной жарой объявили в Москве и Санкт-Петербурге, где ожидается повышение температуры воздуха до 30−32 градусов по шкале Цельсия.