Новосибирск, , 16:56 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 25 июня, состоялось техническое открытие Заельцовского парка. Он находился на реконструкции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парк Tularegion.ru

«Завтра любимое место отдыха новосибирцев станет одной из площадок празднования Дня города. Праздничная программа начнется в 14:00 (время местное)», — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть в своём телеграм-канале.

Отметим, что в парке заменили коммуникации, обновили центральную аллею, создали сеть велодорожек, сделали экотропу, детские площадки.