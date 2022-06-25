Ревда, Свердловская область, 25 июня 2022, 16:45 — REGNUM В Свердловской области устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.
Авария произошла утром 25 июня. По предварительным данным, гражданка 1973 года рождения управляла машиной «Мазда CX5». При проезде нерегулируемого перекрёстка она не предоставила преимущество грузовому автомобилю «MAN TGX». Это привело к столкновению. Женщина-водитель погибла.
Погибшей оказалась жительница Ревды. Её водительский стаж составлял 19 лет. Ранее она не привлекалась к административной ответственности, а в момент ДТП была пристёгнута ремнём безопасности. Установлено, что гражданка ехала в Туапсе.