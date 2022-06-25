Ревда, Свердловская область, , 16:45 — REGNUM В Свердловской области устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла утром 25 июня. По предварительным данным, гражданка 1973 года рождения управляла машиной «Мазда CX5». При проезде нерегулируемого перекрёстка она не предоставила преимущество грузовому автомобилю «MAN TGX». Это привело к столкновению. Женщина-водитель погибла.

Погибшей оказалась жительница Ревды. Её водительский стаж составлял 19 лет. Ранее она не привлекалась к административной ответственности, а в момент ДТП была пристёгнута ремнём безопасности. Установлено, что гражданка ехала в Туапсе.