Новокузнецк, Кемеровская область, 25 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Новокузнецк из Татарии привезли 1200-литровый казан, который станет украшением международного шахтёрского Сабантуя. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz Долгожданный 1200-литровый казан

Казан был опробован в 2021 году на праздновании в Кемерове.

«По словам председателя правления Татпотребсоюза Рашата Рифкатовича Шаймарданова, казан рассчитан на 4000 порций, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — В нём будут готовить наваристый суп-шурпу. На изготовление шурпы уйдет 200 кг баранины».

Он уточнил, что рядом поставят дровяную печь длят выпечки оладий и других вкусностей.