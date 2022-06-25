Мадрид, , 16:42 — REGNUM 28-летний доминиканский центрфорвард «Реала» Мариано Диас сообщил руководству «сливочных», что хочет покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно. Об этом 25 июня сообщило издание Marca.

Мадридский «Реал»

В прошедшем сезоне Мариано Диас отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей в девяти турах испанской Примеры 2021/22. Также доминиканский нападающий получил две желтые карточки.

Диас выступает за «Реал» с 29 августа 2018 года после перехода из «Лиона» за 21,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.