Брюссель, , 16:32 — REGNUM Заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) Финляндии и Швеции в телефонном режиме обсудили 25 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хороший звонок с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом нашего уважаемого члена, Турции, чтобы обсудить заявки Финляндии и Швеции в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе», — написал Столтенберг на своей странице в соцсетях.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, в ходе переговоров Эрдоган подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные и искренние шаги в вопросах безопасности.

ИА REGNUM сообщало, что президент Турции ранее высказался против расширения альянса, обвинив эти страны в поддержке террористов.