Мадрид, , 16:23 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс не планирует покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

«Это не обсуждается. Я в порядке и сосредоточен на «Атлетико». Спокоен за будущее. Знаю, что могу сделать, и доволен собой. Я все еще в отпуске. Только начал тренироваться, чтобы подготовиться к предсезонке, но не слишком много думаю о футболе», — цитирует Феликса издание Mais Futebol.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Жоау Феликс принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил одну желтую и одну красную карточки.

Феликс выступает за «Атлетико» с 3 июля 2019 года после перехода из лиссабонской «Бенфики» за 127,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.