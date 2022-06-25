Кишинёв, 25 июня, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Обеспечение продовольственной безопасности Молдавии находится под угрозой. Об этом в эфире телеканала «Прайм» заявила президент республики Майя Санду.

European People's Party Майя Санду

«Продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за всего, что происходит, мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна, и это может привести к резкому росту цен на международном рынке», — сказала президент.

Она объяснила существующую угрозу продовольственной безопасности Молдавии ростом цен на зерно, что напрямую сказывается на стоимости всех продуктов питания.

«Мы пытаемся помочь Украине, чем можем, через железную дорогу, через порт Джурджулешты, но это не может заменить тех мощностей, которые Украина имела через свои порты на юге страны», — отметила Санду.

ИА REGNUM сообщало, что апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%. В мае этот показатель составил 29,05%. Это стало «рекордом» среди европейских стран. Однако такую высокую инфляцию нельзя объяснить только внешними факторами, считают в оппозиции. Оппозиция Молдавии уверена, что власти страны могли бы получать скидки на российский газ, если бы не испортили отношения с Москвой.