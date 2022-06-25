Донецк, , 16:15 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:45 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за последние сутки в результате обстрелов украинскими нацистами Донецка и Горловки погибли два мирных жителя.