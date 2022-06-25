Москва, , 16:11 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом 25 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет (сс) ThePixelman

Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано 12 рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр РФ объявил 25 июня в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности.