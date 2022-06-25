Луганск, 25 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Бои в городской застройке Лисичанска уже ведут Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) и союзные силы России. Об этом 25 июня сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко агентству ТАСС.

Mstyslav Chernov Донбасский ополченец

«НМ ЛНР с союзными силами РФ зашла в г. Лисичанск, — сказал Марочко. — … Бои ведутся уже в городской застройке».

По его словам, силовики уже зашли на «желатиновый завод», а также заняли находящуюся на территории города шахту.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в плен войскам РФ и НМ ЛНР под Лисичанском сдались около 600 украинских боевиков.