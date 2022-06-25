Вашингтон, 25 июня 2022, 16:05 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Церемония состоялась в Белом доме.
Документ подписан после того, как палата представителей США приняла законопроект, ужесточающий контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране. Как сообщает РИА Новости, Байден подписал закон перед отлётом в Европу.
ИА REGNUM сообщало, что ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в Соединённых Штатах решено в связи с имевшими место в последнее время в стране случаями массовой стрельбы.