Вашингтон, 25 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Церемония состоялась в Белом доме.

Оружие

Документ подписан после того, как палата представителей США приняла законопроект, ужесточающий контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране. Как сообщает РИА Новости, Байден подписал закон перед отлётом в Европу.

ИА REGNUM сообщало, что ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в Соединённых Штатах решено в связи с имевшими место в последнее время в стране случаями массовой стрельбы.