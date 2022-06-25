Москва, 25 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА) рассматривают как полное прекращение взаимодействия по проекту «ЭкзоМарс», так и перенос даты запуска миссии на 2024 год. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Цитата из д/ф «НПО им. С.А. Лавочкина: от самолетов — до межпланетных станций», студия РОСКОСМОС, ФГУП «ЦЭНКИ», 2016 Марсоход «Экзомарс»

Рогозин рассказал, что его заместитель Михаил Хайлов обсуждал с представителем ЕКА два варианта. Первый предусматривает восстановление взаимодействия по совместной миссии и её перенос на пусковое окно, которое откроется в 2024 году.

В случае отказа от реализации миссии стороны разорвут отношения и вернут задействованную в проекте технику. Глава Роскосмоса добавил, что представители ЕКА обратятся к конгломерату стран ЕС, которые входят в это космическое сообщество, для получения согласия на реализацию миссию. При этом Рогозин подчеркнул, что расценивает вероятность положительного ответа как крайне низкую.

«Я в это не верю», — подытожил глава Роскосмоса.

Проект «ЭкзоМарс» является вторым этапом совместной программы Роскосмоса и ЕКА. В состав миссии входят перелётный модуль, российская посадочная платформа «Козачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин».

Запуск миссии планировался на лето или осень 2022 года. Работы по проекту были приостановлены после введений санкций в отношении российской космической отрасли правительствами стран ЕС.