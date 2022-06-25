Милан, Италия, 25 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. 29-летний марокканский атакующий полузащитник лондонского «Челси» заявил о намерении покинуть клуб и перейти в «Милан». Об этом 25 июня сообщило издание Football Italia.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, Зиеш считает, что в «Милане» будет получать гораздо больше игрового времени, нежели в «Челси». В прошедшем сезоне Зиеш принял участие в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Марокканский полузащитник выступает за «Челси» с 1 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Зиеша, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.