Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Во всероссийском празднике выпускников «Алые паруса» в ночь с 24 на 25 июня в Северной столице приняли участие в общей сложности 1 миллион 200 тысяч человек, в том числе около 65 тысяч выпускников школ. Об этом сообщила 25 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Зрители «Алых парусов» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

По её словам, сотрудники органов внутренних дел Санкт-Петербурга и транспортной полиции полностью обеспечили безопасность и правопорядок во время праздника.

«Правонарушений и происшествий не зарегистрировано», — сказала Ирина Волк.

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