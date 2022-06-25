Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Во всероссийском празднике выпускников «Алые паруса» в ночь с 24 на 25 июня в Северной столице приняли участие в общей сложности 1 миллион 200 тысяч человек, в том числе около 65 тысяч выпускников школ. Об этом сообщила 25 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Зрители «Алых парусов»

По её словам, сотрудники органов внутренних дел Санкт-Петербурга и транспортной полиции полностью обеспечили безопасность и правопорядок во время праздника.

«Правонарушений и происшествий не зарегистрировано», — сказала Ирина Волк.