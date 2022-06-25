Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Партия «Лело для Грузии» присоединяется к требованию, чтобы правительство республики ушло в отставку. Об этом 25 июня сообщил журналистам один из лидеров партии Бадри Джапаридзе.

Грузинский флаг

Он заявил, что нужно создать новое правительство не по партийному признаку, а с учётом профессионализма кандидатов. В партии уверены, что одна правящая партия «Грузинская мечта» не сможет к концу года выполнить 12 требований Брюсселя для предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.

«Национальное согласие означает, что и «Грузинская мечта» должна согласиться с таким правительством. Оно не может быть укомплектовано в одностороннем порядке», — заявил Джапаридзе.

Напомним, неправительственная организация «Позор» 24 июня в ходе протестного митинга потребовала от правительства страны уйти в отставку в течение недели. К этому требованию присоединилась также партия «Дроа».

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Грузии означают «политический конец» правительства — депутат