Тбилиси, 26 июня, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Если Грузия будет безрассудно вмешиваться в борьбу сверхдержав, то её государственность может перестать существовать, заявил грузинский политик Давид Тархан-Моурави, сообщает 24 июня телеграмм-канал Drone News.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«В США есть Партия Войны, и у неё всегда один и тот же сценарий! В 2008 году ее ярким представителем был сенатор Маккейн, которого грузины хорошо помнят. Именно этой Партии Войны служила и продолжает служить команда Михаила Саакашвили. Именно американская Партия Войны втянула Грузию в военный конфликт: я имею в виду август 2008 года — Цхинвали. Но после цхинвальской катастрофы Америка заявила, что она всячески отговаривала Саакашвили от военного сценария, что, естественно, являлось откровенной ложью. При этом в течение 3-х месяцев режим Саакашвили убеждал всю Грузию в том, что он победитель!», — сказал Тархан-Моурави.

Политик считает, что на Украине аналогичная ситуация, так как именно американская Партия Войны втянула Украину в военный конфликт, а если бы в январе или в феврале Украина согласилась на нейтралитет, то трагедии удалось бы избежать.

По мнению Тархан-Моурави, особо негативную роль сыграло телевидение, рассказывавшее о скорой победе Украины над Россией. Причём, политик имеет ввиду не только американские, но и грузинские телеканалы. По его словам, лишь только телерадиокомпания «Объектив» правдиво освещает события на Украине.

«Ситуация для Украины ухудшается с каждым днем, и скрывать это уже невозможно. И теперь президент Джо Байден публично заявляет, что он долго предупреждал Зеленского о военном сценарии, но Владимир Зеленский, оказывается, его не послушался. Однако это противоречит заявлениям самого Зеленского, Михаила Подоляка, Алексея Арестовича и других, которые даже не скрывают, что планировалось и даже сейчас планируется втягивание Грузии и Молдавии в военный конфликт. О чём должна задуматься Грузия? Идет борьба сверхдержав, и если Грузия будет себя неразумно вести и залезет куда не следует, то она просто исчезнет с карты планеты!» — заявил Давид Тархан-Моурави.