Москва, 25 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Телефонные мошенники похитили у вице-президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Романа Дурнева 600 тыс. рублей, передает издание «Осторожно, новости».

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Неизвестные позвонили ученому и представились сотрудниками банка. Затем они сообщили, что из-за санкций клиентам необходимо срочно переоформить свои счета. Лжесотрудники передали мужчине «резервный счет», на который он должен перевести свои деньги, и он отправил свои средства.

После этого неизвестные пытались выяснить, все ли деньги Дурнев перевел на резервные счета, но их прервала жена ученого.

Семья обратилась в полицию.