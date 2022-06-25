25 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Бориса Джонсона о том, что победа России на Украине станет «катастрофой».

Мирослава Романенко, , 15:59 — REGNUM Странам «Большой семёрки» и НАТО не стоит подталкивать киевский режим к заключению с Россией мира путём отказа от части своей территории. Об этом, как сообщает газета The Guardian, 24 июня заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе визита в Руанду.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев идти на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой», — считает премьер-министр Британии.

Он также подчеркнул, что если победит Россия, это будет катастрофой.

«Самое важное, что у Украины сейчас очень много проблем и, если [президент России Владимир] Путин победит, это будет катастрофой», — сказал он.

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Заявление Джонсона о том, что победа России будет катастрофой, обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что Запад, словно паразиты, живут за счет других государств и если в результате победы РФ этому придет конец, то это хорошо.

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«Не «если», а «когда». Но уже стадия торга», — отметил Alex.

«Паразиты, живущие всю жизнь за счет других стран», — написал Veta Green в адрес Британии.

«Поэтому они и заявляют, что Путин — это угроза мирового порядка», — добавил In Nominis.

«Ну так и хорошо — экономическая катастрофа для англосаксов — это предел мечтаний!» — пишет Дмитрий Г.

«Привыкли на шее сидеть и агрессию колониальную проводить», — отреагировал «Zелёный Кот».

«Не если, а когда! Подбирайте выражения!» — призвала Elena.

«Англосаксы не могут жить на свои. Это противоречит их принципам», — прокомментировал «Стопервый».

«Англосаксы на свои попробовали после брексита, им не понравилось», — добавил «Анонимный [Z] комментатор».

«А зачем разозлили нашего доброго Путина? Он долго вас просил и предупреждал», — пишет Ольга.

«Наглосаксы приуныли…» — иронизирует Михаил.

«И плевать им на тысячи погибших украинских солдат, это НЕ КАТАСТРОФА. А вот если британцам и прочим европейцам придётся жрать поменьше и мыться пореже, и, о ужас, пересесть на общественный транспорт, вот это, да, — КАТАСТРОФА. Невозможность грабить и получать халявные ресурсы — это катастрофа. Это нужно срочно предотвратить, а сколько украинцев, а в перспективе молдаван, поляков и прочих прибалтов нужно будет кинуть на убой… да плевать «исключительные нации» на это хотели», — отметила Наталья О.

«Хотят доить Украину. Взамен будут называть их белыми людьми», — отреагировала Яна.

«Англосаксы долго шли к этому — несколько веков, но, по русской пословице, «сколько верёвочке не виться, а конец будет»…» — написала Ольга.

«Наглосаксы с Украины будут изгнаны», — добавил Vanja Z.

«Катастрофой для Британии и всей западной «цивилизации», он забыл уточнить. А нам того и надо! Чтобы кровососы начали жить за свой счёт!» — пишет Алексей Д.

«Он не упомянул, для кого: США, Англии и Евросоюза», — подчеркнул Сергей Ф.

«Борька, сколько экономических и политических катастроф устроили «цивилизованные» англосаксы?» — задался вопросом Vadik M.

«Для кого? Для Британии? Как жаль», — шутит Polar Mouse.

«Фух, ну значит все правильно Путин делает…» — отреагировала Елена А.

«Какая досада! Путин посмел посадить ЕС и Запад в условия развала СССР…» — с сарказмом добавил John A.

«Что значит «если», я даже не сомневаюсь!» — подчеркнул Илья М.

«Для Британии, да и это правильно. Сами вместе с Америкой всё это замутили, не дают людям жить спокойно и мирно!» — подытожила Анна К.