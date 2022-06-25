Донецк, , 15:39 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:05 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Яковлевке 7 снарядов.

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