Тегеран, 25 июня 2022, 15:37 — REGNUM В Иране стартовал проект строительства первой иранской атомной электростанции (АЭС) мощностью 360 мегаватт. Об этом 25 июня заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
Строительство предполагалось в сотрудничестве с зарубежными странами, но в Иране изменили эту цель и, «используя национальный потенциал, строим полноценную иранскую АЭС».
«Страна будет обладать более высоким уровнем технологий и промышленности, она станет страной со своей атомной энергетикой, и — в результате мы сможем оказаться в числе ведущих стран, обладающей своей атомной промышленностью», — добавил Эслами.