Тегеран, 25 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Иране стартовал проект строительства первой иранской атомной электростанции (АЭС) мощностью 360 мегаватт. Об этом 25 июня заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Строительство предполагалось в сотрудничестве с зарубежными странами, но в Иране изменили эту цель и, «используя национальный потенциал, строим полноценную иранскую АЭС».

«Страна будет обладать более высоким уровнем технологий и промышленности, она станет страной со своей атомной энергетикой, и — в результате мы сможем оказаться в числе ведущих стран, обладающей своей атомной промышленностью», — добавил Эслами.