Мюнхен, Германия, , 15:35 — REGNUM В протестных акциях в связи с саммитом «Большой семёрки» (G7) в Мюнхене принимает участие несколько тысяч человек. Об этом 25 июня сообщает телеканал Welt.

Протест Aktron

Уточняется, что в настоящее время информация о количестве участников акций от их организаторов или правоохранителей отсутствует и добавляется, что пока в ходе протестов не было зафиксировано каких-либо происшествий.

При этом ранее в немецкой полиции заявили, что в названных протестных акциях зарегистрировано суммарно порядка 20 тыс. человек.

Отметим, ранее о своём участии в протестах к саммиту «Большой семёрки» сообщили 15 общественных организаций, включая Фонд защиты дикой природы (WWF). Участники акций будут требовать от лидеров G7 отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, социальной справедливости и борьбы с голодом.