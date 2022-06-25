Вологда, 25 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. VIII Международный фестиваль «Город ремёсел» мастеров народных промыслов открылся в Вологде 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Марина Каширская ИА REGNUM Ярмарка ремёсел

Фестиваль 2022 года приурочен к 875-летию Вологды. На мероприятие прибыли мастера из 40 регионов России, а также из Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Белоруссии и Эстонии.

Около 600 мастеров будут соревноваться в росписи по дереву, кузнечном и ювелирном деле, гончарном мастерстве и других номинациях. Также в рамках фестиваля пройдут концерты ансамблей народного творчества, мастер-классы и ярмарки. Фестиваль продлится до 26 июня.

Фестиваль «Город ремёсел» проводится в Вологде с 2018 года. Целью проекта является сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел.