Белград, 26 июня, 2022, 00:50 — ИА Регнум. По мере того, как развивается «война на Украине», политическая и экономическая ситуация в мире всё больше усложняется. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 25 июня во время пресс-конференции в Белграде.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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«Особенно с учетом того, что войска России наступают, и они всё сильнее. Оказалось, что все те, кто говорили, что результат военных событий будет другим, ошиблись. Это меняет обстоятельства, связанные с экономической ситуацией в Европе и в Сербии», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Отвечая на вопросы журналистов, Вучич в очередной раз коснулся ситуации на Украине.

«Если после того, как закончатся военные действия на Донбассе, не будет установлен мир, в мире будет война похуже Второй мировой. Это говорит маленький человек с Балкан, который хорошо знает и одних, и других (и Запад, и Россию — ИА REGNUM). Я прошу конфликтующие стороны чтобы, когда закончится противостояние на Донбассе, они заключили перемирие. В противном случае всем нам конец», — сказал президент Сербии.

Напомним, что Сербия осудила российскую специальную операцию на Украине, так как считает действия России нарушением «территориальной целостности» Украины.