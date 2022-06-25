Вашингтон, 25 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. ЕС будет содействовать возобновлению переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Об этом 25 июня заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

По его словам, на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом они договорились о возобновлении переговоров с США по СВПД — в ближайшие дни. Поддержку окажет команда главы дипломатии ЕС.

«Мой визит в Тегеран преследует главную цель: придать новый импульс переговорам и вернуть в нужное русло ядерную сделку СВПД», — отметил он.