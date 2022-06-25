Копейск, Челябинская область, , 15:28 — REGNUM В Копейске Челябинской области бывшего полицейского осудили за получение взятки от «черных риелторов». Об этом пишут СМИ.

Суд Pixabay.com

По данным Накануне. Ru, под подозрение попал бывший замначальника отделения одного из структурных подразделений. Его задержали в 2021 году. А само преступление было совершено в период с 2005 по 2012 годы за общее покровительство и за не привлечение к уголовной ответственности.

Кроме того, ему вменили покушение на мошенничество. Оказалось, что благодаря подложному документу он выиграл иск к одной женщине и через службу судебных приставов потребовал от неё 750 тыс. рублей. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет и оштрафовал на 9,6 млн рублей.