Манила, , 15:25 — REGNUM В Филиппинском море обнаружили самый глубоко затонувший корабль в мире. Об этом в соцсети рассказал американский исследователь Виктор Весково.

«Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 м. Это самое глубокое место кораблекрушения, когда-либо обнаруженное и исследованное», — написал он.

Эсминец ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413) затонул во время битвы в заливе Лейта в Филиппинском море в октябре 1944 г. Операцию по поиску судна организовал техасский миллиардер Весково.