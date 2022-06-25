Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» договорился с командой «Сочи» о переходе ее колумбийского нападающего Матео Кассьерры. Об этом 25 июня сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

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По информации последних, в течение ближайшего времени 25-летний футболист согласует условия личного контракта с «Зенитом» и подпишет его.

Отметим, Матео Кассьерра перешёл в «Сочи» летом 2021 года и в минувшем сезоне сыграл в составе сочинского клуба в 23 матчах, отличившись в них 14 забитыми мячами и шестью голевыми пасами. По итогам сезона 2021/22 он стал вторым бомбардиром в Российской Премьер-лиге.