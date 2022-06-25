Лисичанск, ЛНР, 25 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Один из заводов и шахту в Лисичанске взяли под контроль войска Луганской Народной Республики (ЛНР) и подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 25 июня рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

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«На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее в НМ ЛНР рассказали, что боевые действия ведутся в городской застройке Лисичанска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись уничтожения артиллерийских орудий украинских вооружённых формирований и боекомплектов к ним в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины обнародовало Минобороны России.