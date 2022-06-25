На юге Молдавии протестующие выступили против «социального геноцида»
Бессарабка, Молдавия, 25 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Жители города Бессарабка на юге Молдавии вышли на акцию протеста, выступая против политики центральных властей. Об этом 25 июня сообщает «АиФ Молдова».
По данным журналистов, у участников протестов были плакаты «Тарифы на газ — смерть для народа!», «Спасем стариков!». Они также скандировали: «Позор властям!», «Нет росту цен!».
«Люди доедают последний черствый хлеб, запивают водой из крана, — заявил выступивший перед протестующими депутат Партии социалистов Владимир Односталко. — Социальный геноцид — это уже действительность, и с каждым днем все хуже и хуже».
Политик отметил, что уровень жизни в стране резко ухудшился с приходом к власти партии «Действие и солидарность», всего за год. Односталко призвал остановить это и начать сопротивление.
Напомним, в Молдавии на протяжении последнего времени проходят акции протеста. Кроме ПСРМ их проводят Партия коммунистов и партия «Шор». Лидеры оппозиции призывают к объединению для «сноса» действующей власти.