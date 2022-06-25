Бессарабка, Молдавия, 25 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Жители города Бессарабка на юге Молдавии вышли на акцию протеста, выступая против политики центральных властей. Об этом 25 июня сообщает «АиФ Молдова».

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты ПСРМ

По данным журналистов, у участников протестов были плакаты «Тарифы на газ — смерть для народа!», «Спасем стариков!». Они также скандировали: «Позор властям!», «Нет росту цен!».

«Люди доедают последний черствый хлеб, запивают водой из крана, — заявил выступивший перед протестующими депутат Партии социалистов Владимир Односталко. — Социальный геноцид — это уже действительность, и с каждым днем все хуже и хуже».

Политик отметил, что уровень жизни в стране резко ухудшился с приходом к власти партии «Действие и солидарность», всего за год. Односталко призвал остановить это и начать сопротивление.

Напомним, в Молдавии на протяжении последнего времени проходят акции протеста. Кроме ПСРМ их проводят Партия коммунистов и партия «Шор». Лидеры оппозиции призывают к объединению для «сноса» действующей власти.