Москва, , 15:10 — REGNUM Уехавшая в марте на Бали Анфиса Чехова вернулась в Россию. О своем местонахождении она рассказала в соцсети.

«Я вернулась в Россию. Несмотря на все сплетни о моей эмиграции. Я никуда не сбежала, и от Родины не отрекалась… Выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, в независимости от политики и условий проживания», — отметила она в своем блоге.

«Не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну», — добавила она, подчеркнув, что у нее просто «нет привязанности к одному месту».