Тбилиси, , 22:00 — REGNUM Родственники убитого в Тбилиси крупного бизнесмена не могут назвать возможную причину преступления, сообщает 25 июня грузинский телеканал «Имеди».

На месте преступления

«На данный момент у семьи нет никакой версии. После вчерашних новостей мы настолько потрясены, что не можем подумать, кто мог совершить такое организованное преступление. У него не было такого конкретного врага. Насколько я знаю, он был на встрече. По имеющейся информации, водителем автомобиля был один из его сотрудников, уехавших со встречи», — сказала родственница убитого.

На месте преступления работают эксперты-криминалисты. Убитый 24 июня бизнесмен Леван Качарава ехал с водителем по дороге из Тбилиси в престижный пригородный посёлок Цхнети. Он был застрелен прямо в машине. По имеющейся информации, в Качараву было выпущено более 20 пуль.

Ведется расследование по статьям уголовного кодекса, которые подразумевают умышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.