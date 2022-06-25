Нижняя Синячиха, , 15:07 — REGNUM В Нижней Синячихе Свердловской области арестовали гражданина, подозреваемого в причинении десятилетней девочке тяжёлого огнестрельного ранения. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Им оказался 49-летний гражданин. Он стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство, при этом сам утверждает, что целился в птицу, но попал в девочку. Суд отправил его под стражу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Он подрабатывал бульдорезистом. В палисаднике его дома полицейские обнаружили гильзу.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка была ранена вечером 22 июня. Её госпитализировали в больницу Екатеринбурга.