Москва, , 15:05 — REGNUM Видеозапись уничтожения артиллерийских орудий украинских вооружённых формирований и боекомплектов к ним в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины обнародовало 25 июня Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах, снятых с беспилотника, видно, как российская артиллерия наносит высокоточный удар по артиллерийским орудиям украинских нацистов и боекомплектам к ним.

Также указывается, что во время контрбатарейной борьбы российские средства артиллерийской разведки установил расположение взвода буксируемых орудий ВСУ и после проведения дополнительной разведки беспилотниками российская артиллерия нанесла удар по огневой позиции киевских боевиков.

«В результате нанесения удара артиллерийские орудия ВСУ и боекомплекты к ним были уничтожены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что из-за ухудшения экономической ситуации в Европе на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила «плохое» мирное соглашение с Россией.