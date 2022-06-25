Москва, 25 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения артиллерийских орудий украинских вооружённых формирований и боекомплектов к ним в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины обнародовало 25 июня Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На выложенных в интернет кадрах, снятых с беспилотника, видно, как российская артиллерия наносит высокоточный удар по артиллерийским орудиям украинских нацистов и боекомплектам к ним.

Также указывается, что во время контрбатарейной борьбы российские средства артиллерийской разведки установили расположение взвода буксируемых орудий ВСУ и после проведения дополнительной разведки беспилотниками российская артиллерия нанесла удар по огневой позиции киевских боевиков.

«В результате нанесения удара артиллерийские орудия ВСУ и боекомплекты к ним были уничтожены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что из-за ухудшения экономической ситуации в Европе на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила «плохое» мирное соглашение с Россией.