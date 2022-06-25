София, , 15:05 — REGNUM С 1 июля текущего года в Болгарии цены на осветительные (парафиновые и восковые) свечи вырастут вдвое. Об этом 25 июня сообщает софийский информационный портал News.bg.

По некоторым данным, указанная мера связана с подорожанием тарифов на энергоносители в стране. Сообщается о неспособности ряда соответствующих местных предприятий обеспечивать граждан указанной продукцией. При этом для использования свечей в православных храмах местные власти рекомендуют использовать единственным в стране заводом Синода Болгарской православной церкви.

В настоящее время практика использования свечей в качестве осветительных приборов широко распространена в быту Болгарии. Ежегодно указанное производство приносит в государственный бюджет доход исчисляемый в десятки миллионов долларов.