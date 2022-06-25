Белград, , 16:26 — REGNUM Часть стран Евросоюза находится в состоянии прямой войны против России, и поэтому они злятся на Сербию, которая не присоединяется к антироссийским санкциям. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 25 июня в Белграде во время пресс-конференции, которую транслировало новостное агентство «Танюг».

Александр Вучич Zoran Žestić

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«Я знаю, насколько сильна их ярость по отношению к нам. Вы должны понять, часть ЕС напрямую воюет против России. Как вы можете ожидать, что к Сербии будут положительно относиться те, кто отправляет на Украину 12 гаубиц, 30 танков, С-300, которое кто-то когда-то купил и еще шесть самолетов вдобавок? Как вы думаете, как такая страна будет относиться к нам?», — задался вопросом Вучич.

Президент Сербии добавил, что такие страны не желают слышать аргументацию Сербии, которая ссылается на события 1999 года, когда НАТО развязало агрессию против СР Югославии.

«Они не хотят слышать, что мы говорим на счет территориальной целостности, потому что для них это давно законченная история. Но не для нас», — отметил Вучич.

Поэтому позиция Сербии чрезвычайно сложная, добавил сербский лидер.

Напомним, что Вучич в ходе пресс-конференции также рассказал о том, что 16 стран ЕС во время саммита «ЕС — Западные Балканы» 23 июня потребовали от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям.