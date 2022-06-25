Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Правительство Грузии обязано уйти в отставку, что бы можно было создать новое и включить в него представителей оппозиции. Об этом 25 июня заявил на брифинге депутат парламента Грузии от партии «Лело» Паата Манджгаладзе.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Политик заявил, что поддерживает требование неправительственной организации «Позор», которая накануне организовала в Тбилиси антиправительственный митинг, чтобы правительство ушло в отставку в течение недели. По подсчётам оппозиции, вчерашнюю акцию якобы посетили 100 тыс. человек.

«Ответственное и подотчетное правительство ушло бы в отставку, потому что выход 100 тыс. человек означает политический конец», — сказал Манджгаладзе.

Он также считает, что действующее правительство не уйдёт в отставку, поэтому на следующую акцию, назначенную на 3 июля, придёт ещё больше участников.

Напоим, в Грузии обострилось противостояние между властями и оппозицией после того, как стране не дали статус кандидата на вхождение в ЕС. Оппозиционные лидеры собирают акции протеста и обвиняют правительство в срыве евроинтеграции, несмотря на то, что Брюссель заявил о «европейской перспективе» Грузии.

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