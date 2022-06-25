Тбилиси, 25 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Правительство Грузии обязано уйти в отставку, что бы можно было создать новое и включить в него представителей оппозиции. Об этом 25 июня заявил на брифинге депутат парламента Грузии от партии «Лело» Паата Манджгаладзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Политик заявил, что поддерживает требование неправительственной организации «Позор», которая накануне организовала в Тбилиси антиправительственный митинг, чтобы правительство ушло в отставку в течение недели. По подсчётам оппозиции, вчерашнюю акцию якобы посетили 100 тыс. человек.

«Ответственное и подотчетное правительство ушло бы в отставку, потому что выход 100 тыс. человек означает политический конец», — сказал Манджгаладзе.

Он также считает, что действующее правительство не уйдёт в отставку, поэтому на следующую акцию, назначенную на 3 июля, придёт ещё больше участников.

Напоим, в Грузии обострилось противостояние между властями и оппозицией после того, как стране не дали статус кандидата на вхождение в ЕС. Оппозиционные лидеры собирают акции протеста и обвиняют правительство в срыве евроинтеграции, несмотря на то, что Брюссель заявил о «европейской перспективе» Грузии.