Лондон, 25 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Из-за ухудшения экономической ситуации в Европе на Украину могут оказать давление, чтобы та заключила «плохое» мирное соглашение с РФ, опасается премьер-министр Британии Борис Джонсон.

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Слишком много стран утверждают, что в происходящем на Украине «нет необходимости», «поэтому будет усиливаться давление, чтобы … принудить украинцев к плохому миру», передает его слова Reuters.

Ранее газета Express писала, что Великобритания может объявить России «войну» в случае, если воевавших на стороне киевского режима и приговорённых к смерти Верховным суда ДНР британских наемников казнят.