Москва, 25 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Ранее появившиеся сообщения о том, что российскому предпринимателю Евгению Пригожину якобы было присвоено звание «Герой России», прокомментировал 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все открытые указы мы публикуем», — приводит ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Пригожину якобы было присвоено звание «Герой России».