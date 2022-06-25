Череповец, Вологодская область, 25 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Череповце из-за взрыва аккумулятора электросамоката сгорела квартира, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Пожар в многоэтажном доме произошел на ул. проспект Победы. Так, загорелась 2-комнатная квартира на I этаже 9-этажного дома. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.

Пожарные спасли из огня трех человек. Еще 13 человек эвакуировались самостоятельно.