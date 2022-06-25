Киев, 25 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. На сегодняшний день вооружённые украинские формирования «почти оставили» Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 25 июня глава северодонецкой военно-гражданской администрации от киевского режима Александр Стрюк, его слова приводит агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«К сожалению, они (ВСУ) почти покинули город», — сказал Стрюк. В то же время, он не подтвердил сообщения о полном выводе украинских боевиков из Северодонецка.

При этом 14 июня мэр Северодонецка от киевского режима заявлял, что киевские боевики никуда не собираются отступать из города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ записали видеоролик своего перемещения, рассказав, что направляются в Славянск и выдав этим военную тайну.