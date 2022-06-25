Москва, 25 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Молдавии видны процессы девальвации государственности с тем, чтобы включить страну в состав Румынии. Об этом 25 июня заявил в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Если начнётся серьёзная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России», — подчеркнул Медведев.

Он также предложил жителям Молдавии задуматься: хотят ли они роста цен в магазинах до уровня европейских, нового повышения тарифов на энергоносители и окончательной потери российского рынка для своей продукции.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в Молдавии пытаются отменить всё русское. Он сравнил такой подход с тем, что давно происходит на Украине.